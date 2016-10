08.10.2016

Haben Sie sich am vergangenen Sonntag auch so erschrocken wie ich? Da habe ich nämlich erfahren, dass wir uns im "Weltkrieg" befinden. Ja, Sie lesen richtig: Im Weltkrieg. Papst Franziskus hat auf einer Reise durch den Kaukasus davon gesprochen. 08.10.2016 WAZ: Gottes Welt ist so bunt wie die Farben des Regenbogens



