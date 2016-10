09.10.2016

Am 11. Oktober startet das 23. Queerfilm Festival Bremen. Bei dem Schwul-lesbisch-transgender-Filmfest werden Dokumentationen sowie Spielfilme aus unterschiedlichen Ländern gezeigt. 09.10.2016 Weser-Kurier: 23. Queerfilm-Festival startet in Bremen



