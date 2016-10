09.10.2016

Bruder Eugenio ist Mönch und homosexuell. Er wünscht sich, dass jeder Christ lieben kann, wen er will. Die katholische Kirche müsse offener werden und das Zölibat für Priester abschaffen. 09.10.2016 FAZ über schwulen Mönch: Ein Mann, der in der Nische lebt



