09.10.2016

In den Vereinigten Staaten tobt ein Streit, ob jeder selbst über sein Geschlecht bestimmen darf. Bald entscheidet der Supreme Court, wer an einer Highschool aufs Jungenklo darf. 09.10.2016 FAZ: Kulturkampf vor der Toilettentür In den Vereinigten Staaten tobt ein Streit, ob jeder selbst über sein Geschlecht bestimmen darf. Bald entscheidet der Supreme Court, wer an einer Highschool aufs Jungenklo darf.



