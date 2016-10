>







10.10.2016

Wesentliche Teile der weltweiten Öffentlichkeit sind nach dem Pussygate des Wochenendes zu der Ansicht gelangt, dass Donald Trump doof ist und die Präsidentschaftswahlen bestimmt verliert. Es gibt aber auch Menschen, die gerade in dieser Situation umso lieber zu ihm halten. Zum Beispiel: schwule New Yorker Hipster aus der Welt der Kunst. 10.10.2016 Berliner Zeitung: Wenn sich schwule New Yorker Hipster in Donald Trumps Wahlkampf einmischen



