11.10.2016

"Charleys Tante" ist eine der meistgespielten Komödien der Welt. Am Winterstein-Theater blieben aber einige Möglichkeiten, das Stück in die Gegenwart zu holen, ungenutzt. 11.10.2016 Freie Presse: Travestie aus einer anderen Welt



