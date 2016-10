11.10.2016

Die Welt über Asexualität: Das geht in Leuten vor, die nie Lust auf Sex haben Sexuelle Anziehung ist eine ganz besondere Kraft. Sie löst Reize aus, denen wir nachgehen. Also die meisten Menschen. Es gibt auch andere, die nicht die geringste Anziehung empfinden. Und dann?



