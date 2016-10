11.10.2016 evangelisch.de zum Skandal in Bad Säckingen: Nur ein Film? In Bad Säckingen sind evangelische und islamische Vertreter vereint in der Ablehnung eines schwulen Films im Programm einer interkulturellen Woche. Über einen Aufreger, der keiner sein will. S.a.: Bad Säckingen: Interkulturelle Woche zensiert schwulen Film (29.09.2016)