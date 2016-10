11.10.2016 Die Neue Südtiroler Tageszeitung: "Bedrohliche" Kampagne Ulli Mair will wissen, ob die neue Centaurus-Kampagne zum Coming Out Da vom Land mitfinanziert wird - und kritisiert, dass Plakate in der Nähe von Schulen und Kindergärten hängen. S.a.: Alles Gute zum Coming-out-Tag! (11.10.2016)