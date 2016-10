>







11.10.2016

Zwei junge Frauen heirateten am Samstag im Gemeindesaal von Höfen. Sogar die beiden Omas freuten sich und gaben ihren Sanktus. Seit 2010 gibt es erst drei eingetragene Partnerschaften im Bezirk Reutte. 11.10.2016 Tiroler Tageszeitung: Eine Regenbogenhochzeit in Weiß Zwei junge Frauen heirateten am Samstag im Gemeindesaal von Höfen. Sogar die beiden Omas freuten sich und gaben ihren Sanktus. Seit 2010 gibt es erst drei eingetragene Partnerschaften im Bezirk Reutte.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau



Anderswo - Einzelansicht