11.10.2016

Der 25. Jahrestag der offiziellen Städtepartnerschaft zwischen Moskau und Berlin war der Anlass für den Wintergarten einen ganz besonderen Abend zu planen: die allererste deutsch-russische Travestie-Gala "From Moscow to Berlin". Wer sich in Russland vor Minderjährigen positiv über Homosexualität äußert, muss mit Geldstrafen rechnen und ein freies, geoutetes Leben ist nach wie vor dort nicht möglich. Kulturreporterin Magdalena Bienert war dementsprechend gespannt auf den Abend und die Künstler.



