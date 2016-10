>







12.10.2016

Georgien hat am Wochenende die regierende Partei "Georgischer Traum" wiedergewählt. Sie will sich dafür einsetzen, dass der Staat langfristig in die EU kommt. Auch deshalb hat die Regierung moderne Antidiskriminierungsgesetze eingeführt. Doch die Unterdrückung von LGBTQ-Menschen ist weiterhin verbreitet, auch institutionell 12.10.2016 ze.tt: So schwer haben es LGBTQ-Menschen in Georgien Georgien hat am Wochenende die regierende Partei "Georgischer Traum" wiedergewählt. Sie will sich dafür einsetzen, dass der Staat langfristig in die EU kommt. Auch deshalb hat die Regierung moderne Antidiskriminierungsgesetze eingeführt. Doch die Unterdrückung von LGBTQ-Menschen ist weiterhin verbreitet, auch institutionell



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau



Anderswo - Einzelansicht