13.10.2016

Etwa zwei Wochen ist es her, dass die Thüringer AfD mit ihrer Kritik an einem Analsex-Workshop für Wirbel sorgte, der im Rahmen der Hirschfeld Tage 2016 in Erfurt stattfinden soll. Der Vorwurf von Björn Höcke: Ministerpräsident Bodo Ramelow fördere die Fortbildung homosexueller Männer und streiche dafür bei Klassenfahrten. Worum es bei den Hirschfeld Tagen tatsächlich geht, haben die Organisatoren am Mittwoch in Erfurt erklärt. 13.10.2016 Thüringen 24: Abseits vom Analsex-Workshop - Worum es bei den Hirschfeld-Tagen geht Etwa zwei Wochen ist es her, dass die Thüringer AfD mit ihrer Kritik an einem Analsex-Workshop für Wirbel sorgte, der im Rahmen der Hirschfeld Tage 2016 in Erfurt stattfinden soll. Der Vorwurf von Björn Höcke: Ministerpräsident Bodo Ramelow fördere die Fortbildung homosexueller Männer und streiche dafür bei Klassenfahrten. Worum es bei den Hirschfeld Tagen tatsächlich geht, haben die Organisatoren am Mittwoch in Erfurt erklärt.



