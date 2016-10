>







14.10.2016

Sie war 1941 die erste Superheldin der Welt, nun geht Wonder Woman in die Politik: Die Comicfigur soll bei den Vereinten Nationen Frauenbeauftragte werden - es ist wohl auch ein Signal an Homosexuelle. 14.10.2016 Spiegel Online: Wonder Woman wird Uno-Botschafterin Sie war 1941 die erste Superheldin der Welt, nun geht Wonder Woman in die Politik: Die Comicfigur soll bei den Vereinten Nationen Frauenbeauftragte werden - es ist wohl auch ein Signal an Homosexuelle.



