14.10.2016

"Bromosexuell" ist laut New York Times der neue Begriff für die Freundschaft zwischen einem schwulen und einem heterosexuellen Mann. In der schwulen Community finden das nicht alle gut. 14.10.2016 jetzt.de: Freundschaft zwischen Schwulen und Hetereo-Typen heißt jetzt "bromosexuell" "Bromosexuell" ist laut New York Times der neue Begriff für die Freundschaft zwischen einem schwulen und einem heterosexuellen Mann. In der schwulen Community finden das nicht alle gut.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau