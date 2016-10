14.10.2016

Noisey taucht mit "Out and Bad: London's LGBT Dancehall Scene" in die bunte Welt des Dancehalls ein und zeigt, warum die Musik trotz der häufig homophoben Lyrics so sehr in ihrer Kultur verankert ist.



