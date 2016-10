15.10.2016

In ihrem neuen Buch zeigt Publizistin Carolin Emcke unsere Grenzen auf: Wie weit wir es in der Toleranz gebracht haben, überschätzen wir fast zwangsläufig. 15.10.2016 FAZ zu Carolin Emcke: Wie entsteht die Verachtung ganzer Klassen von Menschen? In ihrem neuen Buch zeigt Publizistin Carolin Emcke unsere Grenzen auf: Wie weit wir es in der Toleranz gebracht haben, überschätzen wir fast zwangsläufig.



