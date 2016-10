15.10.2016

Im Sommersemester 2016 hat sich eine neue Studierendengruppe an der Friedrich-Alexander-Universität gegründet: die "Queer AG", die sich an LGBTIQ-Menschen richtet, also schwule, lesbische, bisexuelle und asexuelle Menschen sowie Trans- und Inter-Personen. 15.10.2016 nordbayern.de: Gruppe für queere Studis in Erlangen



