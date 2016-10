18.10.2016

18.10.2016 nordbayern.de: Mutig, tapfer, unerschrocken - aber keine Spur von Macho Das Nürnberger Projekt Heroes will patriarchale Denkmuster bei jungen Männern mit Migrationshintergrund auflösen. Das ist nicht nur Präventionsarbeit bei den Teilnehmern, sondern wirkt weit darüber hinaus. Denn die Jungs geben ihre Erfahrungen weiter - auch an Schulen.



