18.10.2016

Die Mitglieder des Organisationsteams der Veranstaltung "CSD Cloppenburg" haben am vergangenen Sonntag, 16. Oktober 2016, den gleichnamigen Verein in Cloppenburg gegründet. Das teilte der neue Verein mit.



