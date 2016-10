18.10.2016

Männer können Männer, Frauen können Frauen heiraten - standesamtlich, aber auch in der evangelischen Landeskirche Baden. Doch die Kirchengemeinden tun sich noch schwer damit. 18.10.2016 SWR über Streit in Evangelischer Landeskirche Baden: Gleichgeschlechtliche Trauungen Männer können Männer, Frauen können Frauen heiraten - standesamtlich, aber auch in der evangelischen Landeskirche Baden. Doch die Kirchengemeinden tun sich noch schwer damit.



