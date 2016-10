18.10.2016

49 Menschen wurden im Juni in dem Schwulen-Klub Pulse ermordet vier Monate später steht Orlando noch immer unter Schock. Gemeinsam kämpft die Stadt gegen Vorurteile und die düstere Erinnerung. 18.10.2016 Die Welt: Wie Orlandos Bevölkerung Angst in Liebe verwandelt 49 Menschen wurden im Juni in dem Schwulen-Klub Pulse ermordet vier Monate später steht Orlando noch immer unter Schock. Gemeinsam kämpft die Stadt gegen Vorurteile und die düstere Erinnerung.



