19.10.2016

19.10.2016 Hamburger Morgenpost: Diese russische Schönheit setzt sich für die Homo-Ehe ein Öffentliche Kritik am Staat ist in Russland nicht gerne gesehen. Umso überraschender, dass sich die Tochter eines Putin-Vertrauten ganz offen für die Homo-Ehe ausspricht.



