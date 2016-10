19.10.2016

"Manif pour tous" - "Demo für alle" heißt das Bündnis, das am vergangenen Wochenende in Paris mehrere zehntausende Menschen zum Protest gegen die Homo-Ehe auf die Straße gebracht hat. Dieser Versuch, errungene Minderheiten- und Freiheitsrechte zurück zu schrauben, mahnt zur Wachsamkeit, meint Wolfgang Schürger. 19.10.2016 evangelisch.de: Demo - garantiert nicht "für alle" "Manif pour tous" - "Demo für alle" heißt das Bündnis, das am vergangenen Wochenende in Paris mehrere zehntausende Menschen zum Protest gegen die Homo-Ehe auf die Straße gebracht hat. Dieser Versuch, errungene Minderheiten- und Freiheitsrechte zurück zu schrauben, mahnt zur Wachsamkeit, meint Wolfgang Schürger.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau