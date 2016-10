20.10.2016

Erst flüchtet seine Mutter mit ihm in den Westen, später will er unbedingt zurück in die DDR. Vor 25 Jahren starb der Schriftsteller Ronald M. Schernikau an den Folgen von Aids. 20.10.2016 magazin.hiv über Ronald M. Schernikau: Die kommunistische Diva Erst flüchtet seine Mutter mit ihm in den Westen, später will er unbedingt zurück in die DDR. Vor 25 Jahren starb der Schriftsteller Ronald M. Schernikau an den Folgen von Aids.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau