21.10.2016

Der ehemalige stellvertretende Bürgervereinsvorsitzende Alexander Schöneberg und sein Mann Jaan betreiben die einzige Gaststätte in Vinxel, die jetzt abgerissen werden soll. Der Gastronom polarisiert. Eine Spurensuche. 21.10.2016 General-Anzeiger über ein schwules Wirte-Paar: Am Hobshof wird es einsam Der ehemalige stellvertretende Bürgervereinsvorsitzende Alexander Schöneberg und sein Mann Jaan betreiben die einzige Gaststätte in Vinxel, die jetzt abgerissen werden soll. Der Gastronom polarisiert. Eine Spurensuche.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau