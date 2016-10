22.10.2016

Offensiv im schwulen Leben mit allem was dazu gehört, Federboa, falsche Wimpern, gerader Blick. Ansonsten: Mürbeteig, Rührteig, Brandteig, Blätterteig, sieben Tage die Woche. Der Nachruf auf den Chef des "Café Richter" in der Giesebrechtstraße.



