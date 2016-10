22.10.2016

Die Liste der Kritiker am Kongress "Verteidiger Europas", der Ende des Monats in Linz stattfindet, wird immer länger. Eine "bunte, friedliche, laute" Gegendemo ist geplant. 22.10.2016 Die Presse: Proteste gegen rechten Kongress in Linz Die Liste der Kritiker am Kongress "Verteidiger Europas", der Ende des Monats in Linz stattfindet, wird immer länger. Eine "bunte, friedliche, laute" Gegendemo ist geplant.



