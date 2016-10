>







Man liegt im Dreck, hechtet anderen Männern hinterher. Es wird gewetzt, gebrüllt, geschwitzt - und nicht selten bekommt man blaue Flecken: Rugby ist ein dreckiger Sport. Und auch eine der härtesten Sportarten überhaupt. Wer sich davon überzeugen will, kann das am Sonntag um 15 Uhr tun, da spielen in der Regionalliga die Berlin Bruisers, das erste schwule deutsche Rugbyteam, gegen die zweite Mannschaft des Rugby Klubs Berlin. 23.10.2016 Berliner Zeitung: Erstes schwules deutsches Rugbyteam kommt aus Berlin



