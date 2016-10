>







23.10.2016

Rugby ist Nationalsport in Südafrika und traditionell ein Hort von Testosteron und Hyper-Männlichkeit. Schwule Männer werden hier oft als Schwuchtel und Weicheier verspottet. Das Team der "Jozi Cats" in Johannesburg kämpft mit Muskeln und Humor gegen solche Vorurteile auf und neben dem Rugby-Feld. 23.10.2016 Deutschlandfunk über Rugby in Südafrika: Ein Hort der Schwulenfeindlichkeit Rugby ist Nationalsport in Südafrika und traditionell ein Hort von Testosteron und Hyper-Männlichkeit. Schwule Männer werden hier oft als Schwuchtel und Weicheier verspottet. Das Team der "Jozi Cats" in Johannesburg kämpft mit Muskeln und Humor gegen solche Vorurteile auf und neben dem Rugby-Feld.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau



Anderswo - Einzelansicht