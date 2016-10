>







23.10.2016

Der Aktivist und Versammlungsleiter der Kölner CSD-Demo im Rahmen des ColognePride, Jörg Kalitowitsch, hatte in diesem Sommer die Idee, eine Fahne in Gedenken an die Opfer von Orlando über bundesweite CSDs in Deutschland tragen zu lassen. Die schwarze 36 m² große Flagge trat nun einen ganz besonderen Weg an - nach Florida. 23.10.2016 i-ref.de: #WeStandWithOrlando - Gedenken am Pulse Nightclub Der Aktivist und Versammlungsleiter der Kölner CSD-Demo im Rahmen des ColognePride, Jörg Kalitowitsch, hatte in diesem Sommer die Idee, eine Fahne in Gedenken an die Opfer von Orlando über bundesweite CSDs in Deutschland tragen zu lassen. Die schwarze 36 m² große Flagge trat nun einen ganz besonderen Weg an - nach Florida.



