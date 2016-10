23.10.2016

CSU und schwul - zwei Worte, die für viele kaum bis gar nicht zueinander passen. Vor einem Jahr erst gründete sich ein Netzwerk Homosexueller in der Partei. Eine erste Bilanz. 23.10.2016 Augsburger Allgemeine: Was wurde aus dem Homo-Netzwerk bei der CSU? CSU und schwul - zwei Worte, die für viele kaum bis gar nicht zueinander passen. Vor einem Jahr erst gründete sich ein Netzwerk Homosexueller in der Partei. Eine erste Bilanz.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau