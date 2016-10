24.10.2016

Seit diesem Wochenende gibt es in Chur eine Gruppe, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Safespace bietet, wenn sie homo-, bi-, pan-, trans-, inter- oder auch asexuell sind. Wir haben bei den Verantwortlichen nachgefragt, weshalb es eine solche Gruppe braucht. 24.10.2016 Südostschweiz über whatever Graubünden: "Wir sind keine Selbsthilfegruppe" Seit diesem Wochenende gibt es in Chur eine Gruppe, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Safespace bietet, wenn sie homo-, bi-, pan-, trans-, inter- oder auch asexuell sind. Wir haben bei den Verantwortlichen nachgefragt, weshalb es eine solche Gruppe braucht.



