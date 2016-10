24.10.2016

In ihrer Friedenspreis-Rede schlägt Carolin Emcke einen Bogen von der Vielfalt der individuellen Lebenserfahrungen zur Teilhabe an der Gesellschaft. Das ist lesenswert, "queer" und auch christlich. 24.10.2016 evangelisch.de über Carolin Emcke: "Vielfalt der Zugehörigkeiten" In ihrer Friedenspreis-Rede schlägt Carolin Emcke einen Bogen von der Vielfalt der individuellen Lebenserfahrungen zur Teilhabe an der Gesellschaft. Das ist lesenswert, "queer" und auch christlich.



