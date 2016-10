25.10.2016 Deutschlandfunk zum geforderten Ausschluss der AfD vom Kirchentag: Zu viel der Ehre Auf dem Katholikentag 2016 in Leipzig wurden AfD-Spitzenpolitiker nicht eingeladen, präsent war die Partei in der Berichterstattung gerade deswegen. Vor dem Evangelischen Kirchentag 2017 in Berlin und Wittenberg heißt es in einem Beschluss lediglich, "Rassisten" seien ausdrücklich nicht willkommen. Was bedeutet das für die AfD? s.a.: Evangelischer Kirchentag: Keine Bühne für Homo-Hasser (22.09.2016)