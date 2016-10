26.10.2016

Man will ja niemanden diskriminieren, aber was würde passieren, wenn man Heterosexuellen die Aneignungen aus der schwulen Welt entzöge? Wir alle hätten keinen Spaß mehr. 26.10.2016 ZEITmagazin: Der Gay von gestern Man will ja niemanden diskriminieren, aber was würde passieren, wenn man Heterosexuellen die Aneignungen aus der schwulen Welt entzöge? Wir alle hätten keinen Spaß mehr.



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau