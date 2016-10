27.10.2016

Demetri Strokov lebt als Homosexueller in Moskau und versteckt sich nicht. Damit eckt er oft an. Ein Gespräch über Diskriminierung, Hoffnung und Ziggy Stardust 27.10.2016 derFreitag interviewt schwulen Russen: "Ich will mit mir selbst im Reinen sein" Demetri Strokov lebt als Homosexueller in Moskau und versteckt sich nicht. Damit eckt er oft an. Ein Gespräch über Diskriminierung, Hoffnung und Ziggy Stardust



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau