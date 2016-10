27.10.2016

27.10.2016 Deutschlandfunk über Queerness in der Mode: "Bei den großen Labels gibt es wenig Experimente" "Mit Mode schaffen wir Identität", sagte die Literaturwissenschaftlerin Maria Weilandt im DLF. Zusammen mit anderen Autoren hat sie die Kategorien Männlich-Weiblich in der Bekleidungsindustrie untersucht. Das Spiel mit den Geschlechtern sei zwar ein Trend auf den Laufstegen, jedoch leider nur sehr wenig bei den großen Mode-Labels, sagte Weilandt.



