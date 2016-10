28.10.2016

Mal stehen sie zu siebt auf der Bühne (mit halb nackten Gogo-Tänzern), mal zu siebzehnt. Immer dabei: Mastermind Joel Gibb, und der wilde, manchmal zauberhafte Indie-Pop von The Hidden Cameras. 28.10.2016 SRF über The Hidden Cameras: Queer, und das ist gut so



