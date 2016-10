>







28.10.2016

28.10.2016 Gießener Allgemeine Zeitung: Im Flüchtlingsheim angefeindet Vor Krieg und Terror sind viele der Menschen geflohen, die in Gießen in der Erstaufnahmeeinrichtung leben. Einige aber haben ihre Heimat verlassen, weil sie dort aus anderen Gründen um ihr Leben fürchten mussten. Sie sind schwul oder transsexuell. Im Flüchtlingsheim treffen sie erneut auf Hass.



