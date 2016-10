>







29.10.2016

29.10.2016 Nordbayerischer Kurier: Bayreuth soll queerer werden Seit 2013 ist ein kleines Team von Studierenden der Uni Bayreuth bemüht, Lesben, Schwulen, Bisexuellen und trans*-Menschen in Bayreuth Veranstaltungen zu bieten und damit die Sichtbarkeit für queere Themen zu fördern. Jetzt findet deren Arbeitskreis nicht mehr auf dem Campus, sondern in der Stadt statt. Queeres Leben soll sich nach Wunsch der Studierenden nicht nur auf dem Campus abspielen.



