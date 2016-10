30.10.2016

Star-Visagist René Koch schreibt in seinem Buch Abgeschminkt über das schwierige Verhältnis zu seinem Vater, sein Grab auf einem Berliner Baumfriedhof und seine Kindheit, in der er schon früh seine feminine Seite entdeckte. 30.10.2016 B.Z. interviewt René Koch: "Eigentlich war ich schon vor meiner Geburt wie ein Mädchen"



