30.10.2016

1500 € pro Haftjahr und 3000 € für ein Urteil. So viel ist in Deutschland ein schwules Leben wert. Warum der Vorschlag zur Entschädigung der Opfer des Paragrafen 175 uns allen vor die Füße spuckt 30.10.2016 Dirk Ludigs auf siegessäule.de: Im deutschen Entschädigungs-Discounter 1500 € pro Haftjahr und 3000 € für ein Urteil. So viel ist in Deutschland ein schwules Leben wert. Warum der Vorschlag zur Entschädigung der Opfer des Paragrafen 175 uns allen vor die Füße spuckt



