30.10.2016

In einer vor wenigen Tagen im Netz veröffentlichten Rede, bezeichnete Günther Oettinger Chinesen als Schlitzaugen und erlaubte sich auch sonst zahlreiche verbale Entgleisungen. Die Online-Community tobte daraufhin und warf dem EU-Kommissar Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Homophobie vor. Für Claus Kleber eine völlig überzogene Reaktion. 30.10.2016 mopo.de zur Kritik an Oettinger: Claus Kleber sorgt mit Tweet für Wirbel



