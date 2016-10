30.10.2016

Während des Treffens des Lesben- und Schwulenverbandes in Leipzig wurde vor der AfD gewarnt. Die Partei habe einem Kulturkampf aufgerufen. Ihr Ziel: eine homogene Gesellschaft in ethnischen und kulturellen Sinn. 30.10.2016 MDR über LSVD-Jahrestagung; Warnung vor Kulturkampf der AfD



