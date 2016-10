31.10.2016

Wilhelm Hünnebeck wurde 1897 in Bochum geboren. Bis 1933 verlief sein Leben so, wie es seine Herkunft aus einer der Honoratiorenfamilien der Stadt 31.10.2016 lokalkompass über Wilhelm Hünnebeck: Ein Leben geprägt von doppelter Stigmatisierung als "Halbjude" und Homosexueller Wilhelm Hünnebeck wurde 1897 in Bochum geboren. Bis 1933 verlief sein Leben so, wie es seine Herkunft aus einer der Honoratiorenfamilien der Stadt



Überblick: Alle neuen Einträge der Presseschau