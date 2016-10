31.10.2016

"Und für Oettingers Witzchen über die ''Pflicht-Homoehe, wenn sie eingeführt wird' sollten Schwule und Lesben mal etwas Selbstironie aufbringen können. Was müssen Beamte und Katholiken an Scherzen ertragen!" 31.10.2016 Main-Echo verteidigt Oettinger: Überspitzt, ungelenk, zutreffend "Und für Oettingers Witzchen über die ''Pflicht-Homoehe, wenn sie eingeführt wird' sollten Schwule und Lesben mal etwas Selbstironie aufbringen können. Was müssen Beamte und Katholiken an Scherzen ertragen!"



