31.10.2016

Lange stand Homosexualität in Deutschland unter Strafe. Ein neues Gesetz soll Betroffene bald entschädigen. Wie steht es sonst um die Rechte von Homosexuellen in Deutschland und weltweit? 31.10.2016 BR.de über homosexuelle Liebe weltweit: Gefängnis oder gleiche Rechte? Lange stand Homosexualität in Deutschland unter Strafe. Ein neues Gesetz soll Betroffene bald entschädigen. Wie steht es sonst um die Rechte von Homosexuellen in Deutschland und weltweit?



