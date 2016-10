31.10.2016

Eine Ehe soll im Kanton Zürich nur zwischen Mann und Frau möglich sein. Die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) will die traditionelle Ehe mittels Initiative in der Verfassung verankern. Am 27. November entscheidet das Stimmvolk. 31.10.2016 landbote.ch: Zürcher stimmen über den "Schutz der Ehe" ab



