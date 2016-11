>







02.11.2016

Die Lebenswirklichkeit Homosexueller in Afrika ist das Thema des diesjährigen Filmfestivals "Afrikamera" in Berlin. Eröffnet wird es mit dem Film "Die Heilsarmee" von Abdellah Taïa - dem ersten marokkanischen Künstler, der sich als homosexuell outete. 02.11.2016 Deutschlandradio Kultur: Homosexuelle Lebenswelten in Afrika Die Lebenswirklichkeit Homosexueller in Afrika ist das Thema des diesjährigen Filmfestivals "Afrikamera" in Berlin. Eröffnet wird es mit dem Film "Die Heilsarmee" von Abdellah Taïa - dem ersten marokkanischen Künstler, der sich als homosexuell outete.



